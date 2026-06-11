Didim Belediyesi, Üst Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Balat Mahallesi'nde yol konforunu artırmak ve mahalle dokusunu güçlendirmek amacıyla taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda saha çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, Balat Mahallesi'nde yaklaşık bin 600 ila 2 bin metrekarelik alanda taş döşeme uygulaması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 350 metrekarelik bölümde taş döşeme işlemi tamamlandı.

ÇALIŞMALAR ETAP ETAP DEVAM EDİYOR

Balat Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla yolların daha kullanışlı hale getirilmesi ve bölgedeki ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Çalışmaların, kalan alanlarda da etap etap devam edeceği belirtildi.