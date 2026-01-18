Didim'de Çevre Kirliliğine Karşı Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim'de Çevre Kirliliğine Karşı Çalışmalar Sürüyor

18.01.2026 10:21  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında denetim ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kamera sistemleri ile tespit edilen atıklar için cezai işlemler uygulanırken, belediye ekipleri bölgedeki atıkları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında kent genelinde denetim ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Didim'de kamusal alanlara gelişigüzel bırakılan atıklar ve hafriyat dökümleri, kentin farklı noktalarına kurulan güvenlik kameralarıyla tespit ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, çevreyi kirlettiği belirlenenler hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Belediye ekipleri, Didim'in farklı noktalarında oluşan atıkları gece gündüz demeden temizleyerek kentin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in doğal güzelliklerinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat, çekti. Denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini belirten Gençay, çevreyi kirletenlere karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini dile getirdi.

Kent genelinde kurulan güvenlik kameralarıyla çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gençay, belediye ekiplerinin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, daha temiz, daha düzenli ve yaşanabilir bir Didim için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Çevre Kirliliğine Karşı Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:52:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Didim'de Çevre Kirliliğine Karşı Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.