Didim'de Çevre Kirliliğine Karşı Çalışmalar Sürüyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında kent genelinde denetim ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Didim'de kamusal alanlara gelişigüzel bırakılan atıklar ve hafriyat dökümleri, kentin farklı noktalarına kurulan güvenlik kameralarıyla tespit ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, çevreyi kirlettiği belirlenenler hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Belediye ekipleri, Didim'in farklı noktalarında oluşan atıkları gece gündüz demeden temizleyerek kentin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in doğal güzelliklerinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat, çekti. Denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini belirten Gençay, çevreyi kirletenlere karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini dile getirdi.

Kent genelinde kurulan güvenlik kameralarıyla çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gençay, belediye ekiplerinin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, daha temiz, daha düzenli ve yaşanabilir bir Didim için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.