Didim Belediyesi, çocukları “Pony Club” etkinliğinde buluşturdu

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Pony Club etkinliği, Lunapark Otoparkı'nda çocukları ağırladı.

Didim'de gerçekleştirilen Pony Club etkinliği, çocuklara doğayla ve hayvanlarla iç içe keyifli anlar yaşattı. Pony atlarına binme deneyimi yaşayan minikler, etkinlik boyunca hem eğlendi hem de atlarla yakından tanışma fırsatı buldu. Ailelerin de ilgiyle takip ettiği organizasyon, çocukların yüzünü güldüren renkli görüntülere sahne oldu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜLÜMSEMESİ EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocuklara yönelik sosyal etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın hem eğlenebilecekleri hem de yeni deneyimler kazanabilecekleri etkinlikleri kentimizde buluşturmaya devam ediyoruz. Pony Club da miniklerimizin hayvanlarla bağ kurmalarını sağlayan çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.