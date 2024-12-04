Didim Belediyesi Engelliler Günü'nde Kahvaltı Etkinliği Düzenledi

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(AYDIN)- Didim Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Didim ve Yöresi Engelliler Derneği ile birlikte ilçede yaşayan engelli vatandaşları ve yakınlarını kahvaltıda ağırladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Engelli kardeşlerimizin bir gün değil her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Didim ve Yöresi Engelliler Derneği ile birlikte ilçede yaşayan engelli vatandaşları ve yakınlarını kahvaltıda ağırladı. Didim Belediyesi Barış Kafeteryası'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel, İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Alper Sezer ve engelli vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Kahvaltıda engelli vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün burada özel bireylerimizle bir araya geldik. Onların sorunlarını çözme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli kardeşlerimizin bir gün değil her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.