Didim Belediyesi Ev Sahipliğinde Düzenlenen Yelken Yarışları Tamamlandı

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 3. Ayak Yıldızlar Kupası yarışlarına ev sahipliği yaptı. Organizasyon, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Didim Amfi Tiyatro'da düzenlenen yelken yarışları ödül törenine, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye bürokratları, antrenörler ve sporcular katıldı. Farklı kategorilerde başarı elde eden sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Tören, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

"Spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz"

Gençay törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir yarışın değil, emeğin, disiplinin ve spor ruhunun ödüllendirildiği özel bir ana tanıklık ediyoruz. Tüm sporcularımızı üstün performanslarından dolayı kutluyorum. Didim Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Didim,yelken organizasyonlarının adresi olmayı sürdürüyor

Didim Belediyesi, 2026 yılı içerisinde ulusal ölçekte birden fazla yelken organizasyonuna ev sahipliği yaparak kenti spor turizmi açısından öne çıkarmayı sürdürüyor. Gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, hem kentin tanıtımına katkı sağlıyor hem de genç sporcuların gelişimine destek sunuyor.