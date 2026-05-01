Didim Belediyesi Ev Sahipliğinde Yelken Heyecanı Başladı

(AYDIN) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi IQ Foil 3'üncü Ayak Yıldızlar Kupası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. 29 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yelkenciler, milli takım kadrosuna seçilmek için rüzgarla mücadele ediyor.

Türkiye'nin en önemli yelken organizasyonlarından biri olan TYF Yelken Ligi IQ Foil Yıldızlar Kupası, bu yıl dördüncü kez Didim'de start aldı. Didim Belediyesi'nin lojistik ve saha desteğiyle gerçekleştirilen yarışlar, yıldızlar kategorisindeki genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor.

Genç sporcular milli takım yolunda yarışıyor

IQ Foil sınıfında gerçekleştirilen yarışlar, yıldızlar kategorisindeki sporcular açısından büyük önem taşıyor. Didim'in uygun rüzgar koşullarıyla dikkat çektiği organizasyonda sporcular, milli takım hedefi için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışların bu yıl Didim'de dördüncü kez düzenlendiği belirtildi.

Başkan Hatice Gençay sporcularla bir araya geldi

Yarışların ilk gününde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hakem heyeti ve sporcuları ziyaret etti. Sporculara başarılar dileyen Gençay, Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Spor turizmi vurgusu

Yarışlara ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençay, "Genç sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizlere umut veriyor. Spor turizmini desteklemeye ve yelken sporunun gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 Mayıs'ta sona erecek organizasyonun kapanışında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.