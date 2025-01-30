Didim Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor

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(AYDIN) - Didim Belediyesi, Mavişehir Mahallesi Sağtur mevkiinde bulunan bir otelin sahilde inşa ettiği kaçak yapıyı yıktı. Yıkım çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'in eşsiz kıyıları belirli şahısların değil, tüm halkımızındır" dedi.

İlçe genelinde kaçak yapılaşmaya geçit vermeyen Didim Belediyesi ekipleri tarafından Mavişehir Mahallesi Sağtur mevkiinde sahilde gerçekleştirilen yıkım çalışmasına Başkan Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Kaan Topçuoğulları ve birim amirleri katıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Gençay, şunları kaydetti:

"İlçemizde kaçak yapılaşma ve sahil işgallerine karşı net bir duruş sergiliyoruz. Sahiller halkındır, halkın kullanımına açık olacaktır. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı kenarında bulunan kaçak yapılar, ilgili otelle iş birliği içinde kaldırıldı. 2005-2006 yılından beri işgal edilen sahili temizleyerek halkımızın kullanımına açıyoruz. Bu süreci tüm sahillerimizde sürdürecek, işgal ve kaçak yapılaşmaya karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Didim'in eşsiz kıyıları, belirli şahısların değil, tüm halkımızındır."