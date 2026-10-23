Didim Belediyesi, kazandığı Vakıflar arazisi ihalesinde sözleşmeyi imzaladı

Didim Belediyesi, kazandığı Vakıflar arazisi ihalesinde sözleşmeyi imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Didim Belediyesi, Belediye Meclisi'nin verdiği yetkiyle katıldığı Vakıflar arazisi ihalesini en uygun teklifi sunarak kazandı. İmzaların atılmasıyla arazinin Didim'e kazandırılması sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı.
(AYDIN) - Didim Belediyesi, en uygun teklifi vererek kazandığı Vakıflar arazisi ihalesinin ardından sözleşmeyi imzalayarak alanın kente kazandırılması sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı.
Didim Belediyesi, Belediye Meclisi'nin verdiği yetki doğrultusunda katıldığı Vakıflar arazisi ihalesini en uygun teklifi sunarak kazandı. İmzaların atılmasıyla arazinin Didim'e kazandırılması sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı.
Kaynak: ANKA
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