Didim Belediyesi'nden Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi... Adaçayı Hasadı Yapıldı

06.03.2026 09:19  Güncelleme: 10:33
Didim Belediyesi, yerel tarımı desteklemek amacıyla Akköy Mahallesi'nde adaçayı hasadını tamamladı ve topladığı ürünleri doğal adaçayı yağına dönüştürdü. Belediye Başkanı Hatice Gençay, bu çalışmaların yerel üretimi artırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

(AYDIN)Didim Belediyesi, yerel tarımı ve üretimi destekleme çalışmaları kapsamında Akköy Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda adaçayı hasadını tamamladı. Toplanan ürünler, belediye ekiplerince işlenerek, doğal adaçayı yağına dönüştürüldü.

Didim Belediyesi, "üreten belediyecilik" anlayışı doğrultusunda kendi öz kaynaklarını kullanarak tarımsal üretim faaliyetlerine devam ediyor. Akköy Mahallesi'nde bulunan fidanlıkta yetiştirilen adaçayları, hasat sürecinin ardından doğal yöntemlerle işleme tabi tutularak katma değerli ürün haline getirildi. Bu süreçle belediye, doğal kaynakları verimli ve sürdürülebilir biçimde değerlendirme kapasitesini sergiledi.

retim merkezlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Yürütülen tarımsal faaliyetlere ilişkin açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, toprağın değerini ortaya çıkaran çalışmalara öncelik verdiklerini vurguladı. Gençay, şunları kaydetti:

"Adaçayı gibi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi, hem doğamıza uygun üretimi destekliyor hem de belediyemizin üretim kapasitesini artırıyor. Kendi üretimimizle sağladığımız katkının önemi büyüktür. Didim'de üretimi artırmaya ve üretim merkezlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

