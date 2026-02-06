Didim Belediyesi, Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Didim Belediyesi, Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor

06.02.2026 10:12  Güncelleme: 11:11
Didim Belediyesi, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda, halkın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla alınacak önlemler ele alındı.

(AYDIN)- Didim Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürürken; Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, meteorolojik uyarılar öncesinde hazırlık toplantısı yaptı.

Didim Belediyesi, olumsuz hava koşulları ile afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Meteorolojik uyarılar öncesinde gerekli tüm önlemleri alan Didim Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, hazırlık toplantısı yaptı. Toplantıda, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak önlemler ele alındı. Riskleri en aza indirmek ve olası afetlere hızlı ve etkin müdahale edebilmek için sahada görev yapacak ekiplerin görev ve sorumlulukları değerlendirildi.

"Ekiplerimiz, her türlü olumsuzluğa karşı 7 gün 24 saat görev başında"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim Belediyesi olarak halkımızın can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'müzde görev yapan ekiplerimiz, her türlü olumsuzluğa karşı 7 gün 24 saat görev başındadır. Olası afet ve acil durumlara hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
