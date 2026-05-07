Didim Belediyesi'nden Üreticiye Su Kalite Analizi Desteği

Didim Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren çiftçilere yönelik önemli bir tarımsal destek projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında belediye bünyesine kazandırılan çok fonksiyonlu su analiz cihazı ile üreticilerin sulama ve zirai ilaçlama amacıyla kullandıkları suyun kalite analizleri gerçekleştirilecek. Bu sayede, tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan suyun kimyasal ve fiziksel parametreleri ölçülerek üreticilere doğru ve bilinçli kullanım imkanı sunulacak. Proje kapsamında su analizi yaptırmak isteyenler, mahalle muhtarlıkları üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmaya ilişkin, "Üreticilerimizin yanında olmaya ve tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz. Belediyemize kazandırdığımız çok fonksiyonlu su analiz cihazı ile çiftçilerimizin kullandığı suların kalite analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetimizle üretimde verimliliği artırmayı ve doğru sulama uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.