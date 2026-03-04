Didim Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmalarını Yıl Boyunca Sürdürüyor - Son Dakika
Didim Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmalarını Yıl Boyunca Sürdürüyor

04.03.2026 09:23  Güncelleme: 10:25
Didim Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını yıl boyunca kesintisiz sürdürüyor. Üreme alanları düzenli olarak kontrol edilirken, larva dönemine yönelik uygulamalar yapılıyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları yıl boyunca planlı ve kesintisiz şekilde sürdürüyor. Sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında ekipler, üreme alanlarını düzenli olarak kontrol ederek erken müdahalede bulunuyor.

Didim Belediyesi, sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde durgun sular, rögar ve mazgallar periyodik olarak denetlenirken; kullanılmayan havuzlar, teknelerde biriken yağmur suları ve çeşitli su birikintileri tespit ediliyor. Tespit edilen alanlarda larva dönemine yönelik ruhsatlı ürünlerle uygulama yapılarak üreme döngüsü erken aşamada kontrol altına alınıyor.

Vektörle mücadele çalışmaları yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmıyor. Kış aylarında kaynak tespiti yapılırken, ilkbaharda larva uygulamaları yoğunlaştırılıyor. Yaz aylarında saha çalışmaları artırılıyor, sonbaharda ise izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Böylece mücadele dört mevsim boyunca planlı bir şekilde devam ediyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vektörle mücadele yalnızca yaz aylarına özgü bir çalışma değildir. Önleyici belediyecilik anlayışıyla yıl boyunca sahadayız. Daha sağlıklı bir Didim için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

