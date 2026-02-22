Didim Belediyesi, Ramazanda Dayanışma Kültürünü Pekiştiriyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından hazırlanan dayanışma kolileri, ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Didim'de temel gıda ve zaruri ihtiyaç ürünlerinden oluşan koliler mahalle mahalle dağıtılırken, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ruhu kent genelinde hissediliyor. Yürütülen çalışmalarla hem ailelerin ekonomik yükü hafifletiliyor hem de toplumsal dayanışma kültürü pekiştiriliyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimi. Sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaştıkça bereketin arttığına inanıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Dayanışmamızı büyüterek Didim'de kimseyi yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" dedi.