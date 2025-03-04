Didim Belediyesi'nden Mavişehir Sahilinde Temizlik Çalışması

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(AYDIN)- Didim Belediyesi, Mavişehir sahil hattında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Mavişehir Mahallesi sahil hattında detaylı mıntıka temizliği gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından sahil temiz bir görünüme kavuştu. Faaliyetler hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Mavişehir Mahallesi sahil hattında detaylı bir mıntıka temizliği gerçekleştirildi. Daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.