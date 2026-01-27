Didim Belediyesi Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim Belediyesi Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde Çalışmalar Sürüyor

27.01.2026 09:08  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, Fevzipaşa Mahallesi'nde özel gereksinimli çocuklar için güvenli ve erişilebilir bir Oyun Evi inşa ediyor. Projenin amacı, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine ve kendilerini ifade edebilecekleri alanlar sunmaktır. Belediye Başkanı Hatice Gençay, projenin en kısa sürede tamamlanacağına dair bilgiler verdi.

(AYDIN)- Didim Belediyesi tarafından Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Didim Belediyesi Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje ile özel gereksinimli çocukların güvenli, erişilebilir ve gelişimlerini destekleyen bir ortamda vakit geçirebilmeleri hedefleniyor. Oyun evinde; çocukların eğlenirken öğrenebileceği, sosyal becerilerini geliştirebileceği ve kendilerini rahatça ifade edebileceği alanların yer alması planlanıyor.

"Projemizi en kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunacağız"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Fevzipaşa Mahallemizde yapımı süren Özel Çocuklar Oyun Evi'nde çalışmalarımız planlı bir şekilde devam ediyor. Özel çocuklarımızın mutluluğu ve yaşam kalitesini artırmak bizim için büyük bir öncelik. Kendilerini güvende hissedecekleri ve gelişimlerini destekleyecek alanlar oluşturmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:44:16. #7.11#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.