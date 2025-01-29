Didim Belediyesi'nden Üreticilere Yol Düzenleme Desteği

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(AYDIN) - Didim Belediyesi, Akköy Mahallesi'ndeki üreticilerin arazilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için bölgede yol düzenleme çalışması yaptı.

Didim Belediyesi, ilçe genelinde üretimi destekleyici çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Akköy Mahallesi Bölme Yolu, üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak için olumsuz hava şartlarına dayanıklı hale getirildi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Akköy Mahallemizde üreticilerimizin arazilerini ulaşımını kolaylaştırmak için yol düzenleme çalışmaları yaptık. Halkımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren ve üretimi destekleyen belediyecilik anlayışımızla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.