Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'ndan ödüllü oyun: Ağaçlar Ayakta Ölür

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(AYDIN)- Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, birçok ödüle layık görülen "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde sahnelenen tiyatro oyununu, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi. Didimli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda, toplumsal gerçeklere ayna tutan bir aile hikayesi anlatıldı.

"Sanat, toplumun aynasıdır"

Oyununun ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Böyle güzel bir gece yaşattığı için teşekkür ederim. İyi ki sizlerle birlikteyim. Sanat, toplumun aynasıdır. Bizleri düşündürür, duygulandırır ve bir araya getirir. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.