Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'ndan ödüllü oyun: Ağaçlar Ayakta Ölür - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'ndan ödüllü oyun: Ağaçlar Ayakta Ölür

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun, toplumsal gerçeklere odaklanan bir aile hikayesini anlatırken, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

13.02.2025 15:44  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, birçok ödüle layık görülen "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde sahnelenen tiyatro oyununu, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi. Didimli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda, toplumsal gerçeklere ayna tutan bir aile hikayesi anlatıldı.

"Sanat, toplumun aynasıdır"

Oyununun ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Böyle güzel bir gece yaşattığı için teşekkür ederim. İyi ki sizlerle birlikteyim. Sanat, toplumun aynasıdır. Bizleri düşündürür, duygulandırır ve bir araya getirir. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Didim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'ndan ödüllü oyun: Ağaçlar Ayakta Ölür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'ndan ödüllü oyun: Ağaçlar Ayakta Ölür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.