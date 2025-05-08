Didim Belediyesi Yalıköy Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

(AYDIN) - Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıköy Mahallesi 3629. Sokak'ta başlatılan yol yapım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Didim Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Yalıköy Mahallesi 3629. Sokak'taki yol yenilenerek, bölge sakinlerinin kullanımına açıldı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Gençay, "Didim'de yaşayan vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yalıköy Mahallesi'nde yol yapım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.