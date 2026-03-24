Didim'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavişehir Mahallesi'ndeki arazide bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 23 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen B.D'yi (54) yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan B.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.