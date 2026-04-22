Didim'de 23 Nisan Kutlamaları, Akşam Etkinlikleriyle Taçlanacak

(AYDIN) - Didim Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, yarın akşam saatlerinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle taçlandıracak.

Didim Belediyesi, 23 Nisan'ı, akşam saatlerinde düzenleyeceği etkinliklerle hem coşkunun hem de ortak hafızanın buluştuğu bir atmosferde kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar yarın saat 18.30'da Didim Belediyesi önünden fener alayı ile başlayacak. Marşlar ve bayraklar eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşle bayram coşkusu kentin sokaklarına taşınacak.

Fener alayının ardından saat 19.30'da Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Didim Belediyesi Çocuk Korosu sahne alacak. Kutlamalar saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek Pera konseri ile devam edecek.

"Tüm halkımızı bu özel akşamda bir araya gelmeye davet ediyorum"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, ulusal egemenliğimizin en anlamlı simgelerinden biri olan bu bayramı Didim'de hem coşku hem de derin bir anlamla kutlayacağız. Bu yıl 23 Nisan'da, çocuklarımızın umutlarını büyütmenin ve onları yaşatmanın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Tüm halkımızı bu özel akşamda bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi.