Didim'de 23 Nisan Kutlamaları, Akşam Etkinlikleriyle Taçlanacak
22.04.2026 11:49  Güncelleme: 12:31
Didim Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Fener alayı ile başlayacak kutlamalarda, çocuk korosu konseri ve diğer etkinlikler yer alacak.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, yarın akşam saatlerinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle taçlandıracak.

Didim Belediyesi, 23 Nisan'ı, akşam saatlerinde düzenleyeceği etkinliklerle hem coşkunun hem de ortak hafızanın buluştuğu bir atmosferde kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar yarın saat 18.30'da Didim Belediyesi önünden fener alayı ile başlayacak. Marşlar ve bayraklar eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşle bayram coşkusu kentin sokaklarına taşınacak.

Fener alayının ardından saat 19.30'da Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Didim Belediyesi Çocuk Korosu sahne alacak. Kutlamalar saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek Pera konseri ile devam edecek.

"Tüm halkımızı bu özel akşamda bir araya gelmeye davet ediyorum"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, ulusal egemenliğimizin en anlamlı simgelerinden biri olan bu bayramı Didim'de hem coşku hem de derin bir anlamla kutlayacağız. Bu yıl 23 Nisan'da, çocuklarımızın umutlarını büyütmenin ve onları yaşatmanın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Tüm halkımızı bu özel akşamda bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi

12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
