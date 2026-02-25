Didim’de Arazi Anlaşmazlığı Sürücü Öldürdü

AYDIN'ın Didim ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mustafa Y.'nin (78) kamyonetle çarptığı Mustafa Güngör (78) hayatını kaybetti. Şarampole devrilen araçtan hafif yaralı çıkarılan Güngör, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Balat Mahallesi Çamtepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Y. Yönetimindeki 06 DLG 734 plakalı kamyonet, Mustafa Güngör'e çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Güngör metrelerce savrulurken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şarampole devrilen kamyonetin içerisinden hafif yaralı olarak çıkarılan Mustafa Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Güngör'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.