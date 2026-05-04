Didim'de "Bahar Birlikte Güzel" Sloganıyla Hıdırellez Şenliği Düzenlenecek

(AYDIN) - Didim Belediyesi, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez'i, bu yıl da özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. "Bahar Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlenecek Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Salı günü saat 18.30'da Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da gerçekleştirilecek.

Didim'de Hıdırellez geleneği, Hıdırellez Şenliği kapsamında tüm renkleriyle yaşatılacak. Yarın saat 18.30'da Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da buluşacak katılımcılar dilek tutacak, sembolik olarak ateşin üzerinden atlayarak yeni başlangıçlara adım atacak. Müzik ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilecek program, ilçede baharın enerjisini hissettirecek.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada tüm halkı şenliğe davet ederek, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i birlik ve beraberlik içinde kutlamak bizler için büyük bir değer taşıyor. Dileklerimizi birlikte tutacağımız, umutlarımızı tazeleyeceğimiz bu özel akşamda tüm halkımızı aramızda görmek istiyoruz" dedi.