Didim Belediyesi, Ramazan Ayı Öncesi Cami Bakımlarını Yoğunlaştırdı

(AYDIN) - Didim Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Halkımızın rahatça ibadet edebileceği alanlar oluşturmak için görev başındaki ekiplerimizi ve halkımızın desteğini takdirle karşılıyoruz" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç mekanlarında detaylı temizlik gerçekleştirirken pencere ve avizeleri de titizlikle temizledi. Camilerin dış alanlarında ise dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cami bahçelerinde çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını yürüttü.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'de halkımızın ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi için camilerde temizlik ve bakım çalışmalarımızı yıl boyunca düzenli olarak sürdürüyoruz. Ramazan ayı öncesinde bu çalışmaları yoğunlaştırdık. Halkımızın rahatça ibadet edebileceği alanlar oluşturmak için görev başındaki ekiplerimizi ve halkımızın desteğini takdirle karşılıyoruz" dedi.

İlçe genelindeki camilerde yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları, Didim halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Halk, gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Didim Belediyesi ekiplerine ve Gençay'a teşekkür etti.