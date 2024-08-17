Didim\'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

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(AYDIN) - Aydın'ın Didim ilçesinde dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm ekiplerimize, ilgili kurumlarımıza ve canla başla mücadele eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanışma ve birlik içinde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" dedi.

Didim'de dün öğle saatlerinde Akyeniköy Mahallesi, Hisar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde peş peşe çıkan yangınlar, rüzgarın etkisi ile büyük bir alana yayılmıştı.

Alevler, Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile il ve ilçe belediyelerinin koordineli müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın bölgesine giden Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmaları yakından takip etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kentimizin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan yangınlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, il ve ilçe belediye ekipleri, iş makinelerimiz, belediye personellerimiz, ilgili kurumların yoğun çalışmaları ve hemşehrilerimizin insanüstü çabaları sayesinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm ekiplerimize, ilgili kurumlarımıza ve canla başla mücadele eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanışma ve birlik içinde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Geçmiş olsun Didim..." dedi.