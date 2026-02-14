Didim'de Deniz Suyuna Arıtma Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim'de Deniz Suyuna Arıtma Projesi

14.02.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de deniz suyu, arıtılarak içme suyuna dönüşecek. Projenin kapasitesi günlük 10 bin metreküp.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol kapsamında Didim ilçesinde deniz suyunu arıtıp içme suyuna dönüştüreceklerini bildirdi.

Çerçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin protokolünü DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile imzaladıklarını belirtti.

Protokol kapsamında Didim'in Akbük Mahallesi'nde "ters osmoz" sistemiyle deniz suyunun kir, tuz, ağır metal, bakteri ve kimyasallardan arındırılacağını kaydeden Çerçioğlu, böylelikle deniz suyunu içme suyuna dönüştüreceklerini kaydetti.

Günlük 10 bin metreküp kapasiteyle saniyede 115 litre deniz suyunu arıtacaklarını ve 85 bin vatandaşın içme suyunu sağlayacaklarını aktaran Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tesisimiz ihtiyacı olan 5 megavatla elektrik enerjisini, güneş enerji panelleri sayesinde kendi kendine üreterek hem doğayı koruyacak hem de çevremize hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacağız. Kentimize olan hassasiyetinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ederiz. Aydın'ımıza hizmet etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Deniz Suyuna Arıtma Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:01:58. #7.11#
SON DAKİKA: Didim'de Deniz Suyuna Arıtma Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.