Didim'de Düğün Silahı: 4 Tutuklama
Didim'de Düğün Silahı: 4 Tutuklama

22.05.2026 23:17
Didim'deki bir düğünde havaya ateş açan 4 kişi tutuklandı, 145 mermi ve tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tespit ettikleri 6 şüphelinin adresine operasyon yaptı.

Evlerdeki aramada tabanca, 145 mermi ve döner bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T. (23), Ş.B. (21), M.K. (21) ve F.Ü. (20) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

