Didim'de "Engelsiz Yaşam" İçin Dayanışma Etkinlikleri Düzenlendi

(AYDIN) - Didim'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşü ve etkinliklerinde, 'engelsiz yaşam' mesajları verildi. Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın da katıldığı programda, toplumsal empati ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Engelliler Haftası'nda Didim'de gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü ve etkinliklerde vatandaşlar, engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Programda engelsiz yaşam konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenirken, birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN FARKINDALIK MESAJLARI VERİLDİ

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Etkinlik alanında vatandaşlar bir araya gelirken, engelsiz yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik mesajlar paylaşıldı.

GENÇAY'DAN ENGELSİZ YAŞAM VURGUSU

Gençay, farkındalık yürüyüşüne katılarak Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Gençay, engelsiz yaşamın bir ayrıcalık değil temel bir hak olduğunu belirterek, daha erişilebilir ve kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Gençay açıklamasında, toplumsal dayanışma ve empati kültürünün güçlenmesinin önemine dikkati çekerek, engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasının önem taşıdığını söyledi.

Etkinliklerde vatandaşlar, engelli bireyler ve aileleri bir araya gelirken; Engelliler Haftası kapsamında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları paylaşıldı.