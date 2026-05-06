(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından "Bahar Birlikte Güzel" sloganıyla Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da gerçekleştirilen Hıdırellez etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Didim'de Hıdırellez dolayısıyla düzenlenen programda müzik dinletileri ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Her yaştan halkın katıldığı etkinlikte Hıdırellez'e özgü gelenekler de yerine getirildi. Katılımcılar yakılan ateşin üzerinden atlayarak dilek tuttu.

Belediye Başkanı Hatice Gençay da ateşin üzerinden atladı ardından sahilde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere eşlik etti.

Gençay, etkinlikte yaptığı konuşmada Hıdırellez'in kültürel değerine dikkati çekerek, "Hıdırellez, sadece baharın gelişi değil; umutların tazelendiği, dostlukların pekiştiği çok özel bir gündür. Bu toprakların binlerce yıllık kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Baharın bereketini, barışı ve umudu hep birlikte paylaşacağımız nice hıdrellez kutlamalarında birlikte olmak dileğiyle tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Sahne etkinlikleri, beğeni topladı

Şenlik kapsamında sahnede Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu tarafından gerçekleştirilen gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Renkli sahne performanslarına halk da eşlik ederken, şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Didim'de Hıdırellez coşkusu, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, baharın neşesinin paylaşıldığı özel bir geceye dönüştü.