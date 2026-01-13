Didim Belediye Başkanı Gençay, Özel Çocuklar Oyun Evi Projesini Yerinde İnceledi

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Özel Çocuklar Oyun Evi projesini yerinde inceledi. Çalışmaların planlanan şekilde sürdüğünü dile getiren Gençay, "Bu oyun evi çocuklarımızın mutluluğuna, ailelerimizin huzuruna ve toplumun bütünlüğüne yapılan önemli bir yatırımdır" dedi.

Didim Belediyesi'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde özel çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Özel Çocuklar Oyun Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gençay, projenin geldiği son aşamayı değerlendirerek yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

"Toplumun bütünlüğüne yapılan önemli bir yatırım"

Gençay, "Özel çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak projemizi hayata geçiriyoruz. Fevzipaşa Mahallemizde bulunan hizmet binamızda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu oyun evi çocuklarımızın mutluluğuna, ailelerimizin huzuruna ve toplumun bütünlüğüne yapılan önemli bir yatırımdır" dedi.

Modern ve erişilebilir bir anlayışla tasarlanan Özel Çocuklar Oyun Evi'nde, yaş ve ihtiyaç gruplarına uygun oyun alanları yer alacak.