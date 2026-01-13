Didim Belediye Başkanı Gençay, Özel Çocuklar Oyun Evi Projesini Yerinde İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim Belediye Başkanı Gençay, Özel Çocuklar Oyun Evi Projesini Yerinde İnceledi

13.01.2026 17:23  Güncelleme: 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Özel Çocuklar Oyun Evi projesini yerinde inceledi. Proje, özel çocukların mutluluğu ve toplumun bütünlüğü için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Özel Çocuklar Oyun Evi projesini yerinde inceledi. Çalışmaların planlanan şekilde sürdüğünü dile getiren Gençay, "Bu oyun evi çocuklarımızın mutluluğuna, ailelerimizin huzuruna ve toplumun bütünlüğüne yapılan önemli bir yatırımdır" dedi.

Didim Belediyesi'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde özel çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Özel Çocuklar Oyun Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gençay, projenin geldiği son aşamayı değerlendirerek yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

"Toplumun bütünlüğüne yapılan önemli bir yatırım"

Gençay, "Özel çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak projemizi hayata geçiriyoruz. Fevzipaşa Mahallemizde bulunan hizmet binamızda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu oyun evi çocuklarımızın mutluluğuna, ailelerimizin huzuruna ve toplumun bütünlüğüne yapılan önemli bir yatırımdır" dedi.

Modern ve erişilebilir bir anlayışla tasarlanan Özel Çocuklar Oyun Evi'nde, yaş ve ihtiyaç gruplarına uygun oyun alanları yer alacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hatice Gençay, Yatırım, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Gençay, Özel Çocuklar Oyun Evi Projesini Yerinde İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
20:16
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:59:50. #7.11#
SON DAKİKA: Didim Belediye Başkanı Gençay, Özel Çocuklar Oyun Evi Projesini Yerinde İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.