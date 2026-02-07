Didim Belediye Başkanı Gençay, Üreticiler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Didim Belediye Başkanı Gençay, Üreticiler ile Bir Araya Geldi

07.02.2026 09:56  Güncelleme: 11:11
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yerel üreticilere eğitim programı düzenledi.

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitim programında üreticiler ile bir araya geldi.

Didim'de tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yerel üreticiler ve çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Balat ve Akyeniköy Mahalleleri'nde gerçekleştirilen programlara, Belediye Başkanı Hatice Gençay da katılarak üreticilerle bir araya geldi. Eğitim programı kapsamında; zirai ilaçların bilinçli kullanımı, gıda güvenliği, GDO'lu ürünler ve kompost üretimi gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, çevreye duyarlı ve insan sağlığını önceleyen üretim yöntemlerinin önemi vurgulandı. Üreticilere, tarımsal faaliyetlerde doğru uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalı bilgiler aktarıldı.

"Güçlü bir gelecek için üreticilerimizle birlikte yol almaya devam edeceğiz"

Eğitim programına ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Toprağımızın ve üreticilerimizin geleceği için sağlıklı ve sürdürülebilir tarım büyük önem taşıyor. Bu tür eğitimlerle üreticilerimizin bilgi birikimini güçlendirmeyi ve bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Sağlıklı toprak, güvenli gıda ve güçlü bir gelecek için üreticilerimizle birlikte yol almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi, sağlıklı üretimi esas alan ve geleceği gözeten tarım anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Didim Belediye Başkanı Gençay, Üreticiler ile Bir Araya Geldi

Didim Belediye Başkanı Gençay, Üreticiler ile Bir Araya Geldi
