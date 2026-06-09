Didim Belediyesi'nden Farkındalık Adımı: Erkekler, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" Aldı - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden Farkındalık Adımı: Erkekler, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" Aldı

09.06.2026 09:30  Güncelleme: 09:57
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Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Erkek Odak Grup Çalışması'nda eşitlik, farkındalık ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Erkek Odak Grup Çalışması" kapsamında eşitlik, farkındalık ve toplumsal dayanışma başlıkları ele alındı.

Didim Belediyesi, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Erkek Odak Grup Çalışması" düzenledi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada; erkeklerin toplumsal roller, eşitlik anlayışı ve ortak yaşam kültürü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

EŞİTLİK VE FARKINDALIK VURGUSU

Uzman psikolog Gülçin Güçtekin ve avukat Özlem Durmaz'ın katkılarıyla gerçekleştirilen programda; toplumsal cinsiyet eşitliğinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Programda, eşitlikçi ve bilinçli bir toplum yapısının güçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, toplumsal eşitliği güçlendiren her çalışmanın daha adil bir yaşamın parçası olduğunu belirterek, Didim Belediyesi olarak farkındalık ve dayanışma odaklı çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden Farkındalık Adımı: Erkekler, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' Aldı - Son Dakika

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