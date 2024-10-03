Didim Huzurevi'nde Sakinlere Özel Konforlu ve Hijyenik Hizmet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Didim Huzurevi'nde Sakinlere Özel Konforlu ve Hijyenik Hizmet

Didim Huzurevi\'nde Sakinlere Özel Konforlu ve Hijyenik Hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi, sakinlerine konforlu bir ortamda hijyenik hizmet sunarken, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de onları aktif bir yaşam sürmeye teşvik ediyor. Huzurevi sakinleri, uzman diyetisyenlerin hazırladığı yemek menülerinin yanı sıra sağlık hizmetlerinden de faydalanıyor.

03.10.2024 11:56  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi, sakinlerine kendilerini evlerinde hissettirecek titiz ve özenli hizmeti, konforlu ve hijyenik bir ortamda sunuyor. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü huzurevinin sakinleri, gün içinde sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabiliyor, düzenlenen geziler ile sosyal hayata dahil olabiliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın ihtiyacına yönelik hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3 öğün yemek servisinin yapıldığı Didim Huzurevi'nde, menüler yaşlıların kalori ihtiyacına göre uzman diyetisyenler tarafından hazırlanıyor. Huzurevi sakinleri haftanın belirli günlerinde fizyoterapist eşliğinde sabah sporu yapıyor. Huzurevi sakinleri ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslardan faydalanabiliyor, böylelikle sosyal hayattan da uzak kalmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi'nde hijyen de ön planda tutuluyor. Odaların günlük temizliği, çamaşır yıkama, sakinlerin bakımı ve her ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından karşılanıyor. Sağlık alanında ise huzurevi sakinlerinin ilaç temini, rutin tedavileri alanında uzman sağlık personeli tarafından takip ediliyor.

Huzurevi sakinleri, aldıkları hizmete ilişkin memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Şahin Yüksel: "Benim emekli maaşım dışında başka bir gelirim yok. Bugün kiralık bir ev tutsam maaş yetmediği gibi aç kalırım. Ama burada çok uygun bir fiyata kalıyoruz. Normalde mümkün değil. Ütümüz yapılıyor. Kıyafetlerimiz hafta iki gün yıkanıp tertemiz geliyor. Odalarda her şey var. Hatta rahatsız olduğun zamanlar yemeğini odana kadar getiriyorlar. Allah razı olsun Özlem başkandan, bizlere böyle bir imkan verdiği için. Kendi adıma söylüyorum her namazımda kendisine dua ediyorum. Bizleri böyle bir aile ortamında buluşturduğu için. Burası benim için bir şans, gurur ve şeref duyuyorum. Özlem Başkan sayesinde kimseye muhtaç olmuyoruz. Çalışanlardan da çok memnunum, hepsi değerli ve özveri ile çalışıyorlar. Temizlik konusunda burada hiçbir şeye taviz verilmiyor. Yemeklerde gayet güzel. İlaçlarımız veriliyor, randevularımız alınıyor. Hastaneye gideceğimiz zaman tüm işlemlerle ilgileniliyor. Biz bu konuda hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Samimiyetimle söylüyorum kendimi evimde hissediyorum. Özlem Başkan olmasa, kim yardımcı olacak bize? Allah razı olsun kendisinden."

-Salim Kızıl: "Burası bakım yönünden olsun, iş yönünden olsun çok güzel bir yer memnunum. Burada çalışan herkes bizlerle ilgileniyor. Yemekler de gayet güzel. Allah'a şükürler olsun çok güzel bakılıyoruz. İlaçlarımız masamıza kadar vakitlice geliyor. Hastalık durumunda hemen hastaneye götürülüyoruz. Memnunum kısacası. Berberimize kadar geliyor. Özlem Çerçioğlu'nu hakikaten tebrik ederim. Kaç yıldır belediye başkanımız. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan vatandaşın yanında. Çerçioğlu işinin başında, sadece memleketin olacak-bitecek hizmetleriyle uğraşan birisi."

- İlyas Bulut: "Burada aklınıza gelen ne isterseniz var. Yok yok. Vakit geçirecek aktivitelerimiz var. Bakım ve temizlik çok iyi. Yazında belediyenin bizlere verdiği emekli kart ile ücretsiz bir şekilde otobüslere binip denize gidiyorum. Yemekler de çok güzel. Özlem Çerçioğlu bize bakıyor. Burası Türkiye'de bir tane. Her yeri gezsinler burası gibi temiz yer bulamazlar."

-Serpil Moğolkoç ve Zeynep Çukurovalı: "Burada her türlü ihtiyacımız görülüyor. Çamaşırımız yıkanıyor. Yemeğimiz önümüze hazır geliyor. Odamız temizleniyor. Çok rahatız. Hatta rahatlıktan canımız bile sıkılıyor bazen. Burada her şey tastamam."

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Yaşam, Aydın, Didim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Huzurevi'nde Sakinlere Özel Konforlu ve Hijyenik Hizmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:04:17. #1.11#
SON DAKİKA: Didim Huzurevi'nde Sakinlere Özel Konforlu ve Hijyenik Hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement