Didim Sağtur Plajı'nda 60 yavru caretta caretta güvenli şekilde denize kavuştu
Didim Belediyesi, Sağtur Plajı'nda dünyaya gelen 60 caretta caretta yavrusunun güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağladı. Belediye, yuvalama döneminden itibaren sahillerde gösterdiği hassasiyetle kıyı ekosistemini ve caretta carettaların yaşam alanlarını korumaya devam edecek.
(AYDIN) - Didim Belediyesi, Sağtur Plajı'nda dünyaya gelen 60 caretta caretta yavrusunun daha güvenli şekilde denize ulaşmasını sağladı.
Yuvalama döneminden itibaren sahillerde gerekli hassasiyeti gösteren Didim Belediyesi, caretta carettaların yaşam alanlarının korunması ve yavruların güvenli şekilde denize ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sağtur Plajı'nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında da minik caretta carettalar güvenli bir şekilde denize ulaştı.
CARETTA CARETTALARIN YAŞAM ALANLARI KORUNUYOR
Didim, caretta carettaların yuvalama ve üreme dönemlerinde kullandığı önemli kıyı alanlarına ev sahipliği yapıyor. İlçenin sahillerinde doğal yaşamın korunmasına yönelik hassasiyet gösteren Didim Belediyesi, Mavi Bayraklı plajların temizliği, düzeni ve güvenliğinin yanı sıra kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalara da önem veriyor. Sağtur Plajı'nda denize ulaşan 60 yavru caretta caretta doğal yaşamlarına kavuştu.
Didim Belediyesi'nin kentin doğal zenginliklerini ve sahillerinde yaşamını sürdüren canlıları korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
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