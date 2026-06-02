Didim Belediyesi Ekipleri, Sahillerde Güvenlik Nöbetini Sürdürüyor

02.06.2026 17:09  Güncelleme: 18:25
Didim Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte sahillerde cankurtaran hizmetlerini artırdı. Kurban Bayramı boyunca 20 cankurtaran ve 5 botla 78 olaya müdahale edildi. Başkan Hatice Gençay, güvenli bir yaz sezonu için çalışmaların süreceğini belirtti.

(AYDIN) - Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerdeki güvenlik tedbirlerini artıran Didim Belediyesi, cankurtaran hizmetlerinin yanı sıra deniz güvenliğine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Didim Belediyesi, vatandaşların güvenli bir şekilde denizden faydalanabilmesi amacıyla sahillerde cankurtaran hizmetlerini sürdürüyor.  Ekipler, Kurban Bayramı süresince 20 cankurtaran ve 5 bot ile sahillerde görev yaptı.

Bayram boyunca yaşanan 78 farklı olaya hızlı ve etkin şekilde müdahale edilerek olası tehlikelerin önüne geçildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde birçok vakada anında müdahale sağlandı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"SAHİLLERİMİZDE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

"Didim'in eşsiz sahillerinde yaz sezonunun huzur ve güven içerisinde geçmesi için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Kurban Bayramı boyunca görev yapan cankurtaranlarımız ve destek ekiplerimiz, yaşanan vakalara anında müdahale ederek önemli bir sorumluluk üstlendi. Halkımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin denizin ve güneşin tadını gönül rahatlığıyla çıkarabilmesi için yaz boyunca sahillerimizde görevimizin başında olmaya devam edeceğiz."

YAZ BOYUNCA KESİNTİSİZ HİZMET

Didim Belediyesi, yaz sezonu boyunca cankurtaran ekipleri ve deniz güvenliği unsurlarıyla sahillerde hizmet vermeyi sürdürecek. Ekipler, olası acil durumlara karşı hazır bulunurken, güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu için çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
