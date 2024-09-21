Didim Sanayi Sitesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Didim Sanayi Sitesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Didim Sanayi Sitesi\'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Didim Belediyesi, 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde esnafın ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hatice Gençay, projeyi yerinde inceledi ve Didim için daha işlevsel bir çevre yaratma hedefini vurguladı.

21.09.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
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(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde talep üzerine başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentin en büyük sanayi sitesi olan 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde, esnafın ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve iş yapma koşullarının geliştirmek amacıyla kendilerine iletilen yol talebine kayıtsız kalmadı. Başkan Gençay'ın öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan yol yapım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yollara yaklaşık 5 bin 400 metrekare kilit parke taşı, 750 metre de bordür döşenecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gençay, "75. Yıl Sanayi Sitesi'nde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. Hep birlikte daha yaşanabilir ve işlevsel bir Didim için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Sanayi Sitesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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