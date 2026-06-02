Almanya'nın Laubach Kenti İle Didim Arasında Kardeş Şehir Bağları Güçleniyor

02.06.2026 17:18  Güncelleme: 18:48
Almanya'nın Laubach kenti heyeti, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret ederek kardeş şehir ilişkileri ve kültürel iş birliklerini değerlendirdi.

(AYDIN) - Almanya'nın Laubach kenti Belediye Meclis Üyesi Johannes Rövenich ile Laubach-Didim Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Zeybek, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; Didim ile Laubach arasında yıllardır sürdürülen kardeş şehir ilişkileri, kültürel iş birlikleri ve iki kent arasındaki dostluk bağlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

DİDİM BELEDİYESİ KARDEŞ ŞEHİR İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ziyaret kapsamında Laubach Belediye Meclis Üyesi Johannes Rövenich, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı Laubach'ta ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Görüşmede ayrıca, Laubach'ta Didim Parkı'nın hayata geçirilmesi ve açılış sürecine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Didim ile Laubach arasındaki kardeş şehir bağları kapsamında geçen yıl Didim'de Mehmet Soysalan adına park açılışı gerçekleştirilmiş; açılış programına Laubach Belediye Başkanı Matthias Meyer ve beraberindeki heyet de katılmıştı. Laubach'ta açılması planlanan Didim Parkı'nın, iki kent arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

"KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ BARIŞA VE DOSTLUĞA HİZMET EDİYOR"

Başkan Hatice Gençay, kardeş şehir ilişkilerinin kültürel dayanışma, uluslararası dostluk ve barış açısından önemli olduğunu belirterek, Didim ile Laubach arasındaki bağların gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başkan Hatice Gençay, kardeş şehir kavramının yalnızca kurumsal bir iş birliği değil; halklar arasında dostluğu, kültürel diyaloğu ve barışı güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, Didim Belediyesi olarak kültürel ve sosyal iş birliklerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

