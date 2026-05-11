Diependaele: Türkiye Stratejik Ekonomik Ortak

Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, Türkiye'nin Avrupa Birliği dışındaki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir ortak." dedi.

Diependaele, Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Mathilde'nin başkanlığındaki heyet ve çok sayıda davetlinin katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu'nda konuştu.

Bu ekonomik misyonun Türkiye ile var olan uzun süreli taahhüdün ve ekonomik ortaklığın güçlü bir işareti olduğunu belirten Diependaele, "Türkiye, Avrupa Birliği dışındaki en önemli ekonomik ortaklarımızdan biri. Diğer yandan Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortamında sağlam bir yer edinmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Diependaele, lojistik ve limanlar, ileri imalat, kimya sektörü, enerji dönüşümü, yaşam bilimleri, tarım ve gıda sektörlerinde iki ülkedeki şirketlerin her gün bir araya geldiğini söyledi.

Tedarik zinciri, üretim süreçleri veya giderek artan inovasyon ortaklıklarının gerçek olduğunu kaydeden Diependaele, bunların girişimciler, risk alan, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanlar tarafından inşa edildiğini dile getirdi.

Diependaele, bugün ortak bir istek ile 500'den fazla iş insanı ve girişimcinin iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmek, fırsatları keşfetmek ve uzun soluklu ekonomik ortaklıklar kurmak için bir araya geldiğini aktardı.

Dünyanın sürekli değiştiğine ve ekonomik zorluklara dikkati çeken Diependaele, misyonlarının güçlü bir iş dünyası anlayışı ile Türkiye'ye geldiğine değindi.

Türkiye'de somut projeler, ortaklıklar, yatırımlar ve teknolojiyi konuşmak için bulunduklarını belirten Diependaele, "Türkiye bizim için yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir ortak." dedi.

Diependaele, Türk şirketlerinin Avrupa'ya yatırım yaptığını kaydederek, Türkiye'nin girişimcilik gücünün, sanayi altyapısının, teknik bilgi birikiminin, nitelikli iş gücünün ve bölgesel erişim kapasitesinin değerinin farkında olduklarını söyledi.

Ziyareti vizyon sahibi Türk şirketleri tarafından görülmek için de yaptıklarına işaret eden Diependaele, altyapıları, üretim ve dijital teknolojilerdeki güçlü ekosistemleri, inovasyon odaklı iş ortamlarını ve Avrupa pazarına açılan merkezi bir kapı konumlarını anlatmak için temaslarda bulunduklarını belirtti.

Diependaele, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığında yeni projeler ve uzun vadeli ortaklıklar doğacağını anlattı.

Bunların ekonomiler ve toplumlara fayda sağlayacak daha derin ve güçlü bir ekonomik ilişkinin temelini oluşturacağını bildiren Diependaele, işbirliğine inandıklarını dile getirdi.

Diependaele, Türkiye'nin güçlü bir stratejik ortak olduğuna inandıklarını vurgulayarak, ekonomik ilişkilerin geleceğinin girişimcilik ruhuyla şekilleneceğine inandıkları mesajını verdi.