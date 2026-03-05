Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykeliyle dikkati çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykeliyle dikkati çekildi

Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykeliyle dikkati çekildi
05.03.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla atık elektronik malzemelerden "Dijital Ucube" heykeli yapıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla atık elektronik malzemelerden "Dijital Ucube" heykeli yapıldı.

Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Kaymakamlık önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Yürüyüşe Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra 2026 Bağımsızlık Yılı çerçevesinde dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi metal atölyesinde öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan heykel, bilgisayar devreleri, ekranlar ve klavye parçalarından oluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda, özellikle de dijital bağımlılıkla ilgili seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda okullarımızdaki dijital atıkları toplayarak insanları esaret altına alan teknolojiyi böyle bir eserle sembolleştirdik. Bu eser, insanın teknolojiye nasıl esir olduğunu gösteren bir 'ucube' olarak tasarlandı. Çocuklarımıza bu eserle, teknolojinin bilinçsiz kullanımının insanı nasıl esir alabileceğini göstereceğiz. Bu eser, Gümüşhacıköy'ümüze kalıcı olarak sergilenecek." dedi.

Yeşilay Gümüşhacıköy temsilcisi İsa Altundaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026 yılının "Bağımlılık Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmada önem taşıdığını kaydetti.

Törende ayrıca, sosyal medya kullanmayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Duman, Bağdat Su Bal ve Elif Duman'a ödülleri Kaymakam Güneş tarafından verildi.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Teknoloji, Güncel, Amasya, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan 'Dijital Ucube' heykeliyle dikkati çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:19:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykeliyle dikkati çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.