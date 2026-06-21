Dijital Dolandırıcılık Mağdurları İçin Meclis Araştırma Önergesi

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, dijital bankacılık üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce vatandaşın ve özellikle öğrencilerin karşı karşıya kaldığı hukuki mağduriyetlerle ilgili TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, dijital bankacılık üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce vatandaşın ve özellikle öğrencilerin karşı karşıya kaldığı hukuki mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi verildiğini belirten Akkuş İlgezdi, organize suç şebekelerinin faturayı finansal bilinci olmayan masum gençlere kestiğini ifade etti.

Akkuş İlgezdi, ekonomik zorluklar içindeki hassas kesimlerin hedef alındığını belirterek "Suç örgütleri; üniversite öğrencilerini, ev hanımlarını ve iş arayanları 'burs desteği' veya 'evde iş imkanı' diyerek ağlarına düşürüyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle hesaplarını veya IBAN numaralarını küçük meblağlar karşılığında kullandıran binlerce genç, arkadaki asıl organizatörler iz bırakmadan kaçarken adaletin tek muhatabı haline geliyor. Finansal okuryazarlığı düşük vatandaşlarımız sistemin günah keçisi yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Adli süreçlerdeki orantısızlığa dikkati çeken, adli ve mali yaptırımların ağırlığını vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Bu kişilere Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-f maddesi uyarınca doğrudan 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemelerinde davalar açılıyor. Gençlerimiz, hiçbir bağlarının ve doğrudan menfaatlerinin bulunmadığı suçlar yüzünden 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca tüm banka hesaplarına konulan blokeler ve adlarına kesilen devasa vergi cezaları nedeniyle ekonomik yaşamları tamamen kilitleniyor" dedi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İZİ BULUNAMIYOR, GENÇLERİN YILLARI ELİNDEN ALINIYOR"

Akkuş İlgezdi, mevcut yasal mevzuatın ve adli uygulamalarından kaynaklanan sorunları vurgulayarak, "Organize suç şebekeleri izini kaybettirirken, hileyle suça sürüklenen, çaresizlik içindeki öğrenciler ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Bu yaklaşım adalet duygusunu zedeliyor, on binlerce gencin eğitim hayatını yarıda bırakarak ağır sabıka kayıtlarıyla toplumsal yaşamdan dışlanmasına yol açıyor. Gençlerin umutlarını ve emeklerini bu yasal boşluklara kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Dijital dolandırıcılığın engellenmesi için cezalandırma öncesinde adımlar atılması gerektiğini dile getiren Akkuş İlgezdi, "Yalnızca sonuçlara odaklanan politikalar bu mağduriyet dalgasını durdurmaya yetmiyor. Bankacılık güvenlik filtrelerinin etkinleştirilmesi, yargılama süreçlerindeki adaletsizliklerin giderilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için acilen ortak bir devlet stratejisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Kamu yararı adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" değerlendirmesini yaptı.