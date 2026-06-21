Dijital Dolandırıcılık Mağdurları İçin Meclis Araştırma Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Dolandırıcılık Mağdurları İçin Meclis Araştırma Önergesi

21.06.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’li Akkuş İlgezdi, dijital dolandırıcılıkta mağdur olan vatandaşlar için TBMM'ye önerge sundu.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, dijital bankacılık üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce vatandaşın ve özellikle öğrencilerin karşı karşıya kaldığı hukuki mağduriyetlerle ilgili TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, dijital bankacılık üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce vatandaşın ve özellikle öğrencilerin karşı karşıya kaldığı hukuki mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi verildiğini belirten Akkuş İlgezdi, organize suç şebekelerinin faturayı finansal bilinci olmayan masum gençlere kestiğini ifade etti.

Akkuş İlgezdi, ekonomik zorluklar içindeki hassas kesimlerin hedef alındığını belirterek "Suç örgütleri; üniversite öğrencilerini, ev hanımlarını ve iş arayanları 'burs desteği' veya 'evde iş imkanı' diyerek ağlarına düşürüyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle hesaplarını veya IBAN numaralarını küçük meblağlar karşılığında kullandıran binlerce genç, arkadaki asıl organizatörler iz bırakmadan kaçarken adaletin tek muhatabı haline geliyor. Finansal okuryazarlığı düşük vatandaşlarımız sistemin günah keçisi yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Adli süreçlerdeki orantısızlığa dikkati çeken, adli ve mali yaptırımların ağırlığını vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Bu kişilere Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-f maddesi uyarınca doğrudan 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemelerinde davalar açılıyor. Gençlerimiz, hiçbir bağlarının ve doğrudan menfaatlerinin bulunmadığı suçlar yüzünden 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca tüm banka hesaplarına konulan blokeler ve adlarına kesilen devasa vergi cezaları nedeniyle ekonomik yaşamları tamamen kilitleniyor" dedi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İZİ BULUNAMIYOR, GENÇLERİN YILLARI ELİNDEN ALINIYOR"

Akkuş İlgezdi, mevcut yasal mevzuatın ve adli uygulamalarından kaynaklanan sorunları vurgulayarak, "Organize suç şebekeleri izini kaybettirirken, hileyle suça sürüklenen, çaresizlik içindeki öğrenciler ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Bu yaklaşım adalet duygusunu zedeliyor, on binlerce gencin eğitim hayatını yarıda bırakarak ağır sabıka kayıtlarıyla toplumsal yaşamdan dışlanmasına yol açıyor. Gençlerin umutlarını ve emeklerini bu yasal boşluklara kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Dijital dolandırıcılığın engellenmesi için cezalandırma öncesinde adımlar atılması gerektiğini dile getiren Akkuş İlgezdi, "Yalnızca sonuçlara odaklanan politikalar bu mağduriyet dalgasını durdurmaya yetmiyor. Bankacılık güvenlik filtrelerinin etkinleştirilmesi, yargılama süreçlerindeki adaletsizliklerin giderilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için acilen ortak bir devlet stratejisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Kamu yararı adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dolandırıcılık Mağdurları İçin Meclis Araştırma Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:20:24. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Dolandırıcılık Mağdurları İçin Meclis Araştırma Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.