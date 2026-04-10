Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gayrimenkul Sektöründe Dijital Dönüşüm Üniversite Eğitimine Yansıdı

10.04.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri, dijital çağın getirilerini öğrenmek için sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek uygulamalı eğitim deneyimi yaşadı. Gayrimenkul sektöründeki dijitalleşme, eğitim süreçlerine doğrudan etki ediyor.

Gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşüm, üniversite eğitimine doğrudan etki ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü ile Tapu Kadastro Bölümü öğrencileri, bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanırken, 'dijital çağda gayrimenkul' dersleri kapsamında sınıfı sahaya taşıdı. Öğrenciler, Aktif Başkent ofisini ziyaret ederek Gayrimenkul Uzmanı Hasan Ceran başta olmak üzere sektör profesyonellerinden mesleğin pratik işleyişi ve teknoloji kullanımı hakkında bilgi aldı.

Programda, öğrenciler gayrimenkul sektörünün güncel dinamiklerini, dijitalleşme sürecini ve yeni nesil danışmanlık modellerini doğrudan dinleme fırsatı buldu. Hasan Ceran, dijitalleşme ve yapay zekânın sektörü köklü biçimde değiştirdiğini vurgulayarak, geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmadığını belirtti. Kendi bünyelerinde teknoloji odaklı bir ekosistem geliştirdiklerini ifade eden Ceran, TicariGM360.com, Tower AI gibi dijital platformlarla bütüncül bir sistem oluşturduklarını açıkladı.

Gayrimenkul uzmanı Mert Ceran ise sektörün uçtan uca dijitalleştiğini vurgulayarak, teknolojinin alımdan satış sonrasına kadar avantajlar sağladığını dile getirdi. Sunumunda dijital araçlar ve veri analizi sistemleri hakkında örnekler paylaştı. Program, öğrencilerin soruları ve interaktif değerlendirmelerle sona erdi. Akademi ile sektör arasındaki bu uygulamalı iş birliğinin, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğu ve benzer çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dijital Dönüşüm, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:26:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.