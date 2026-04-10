Gayrimenkul Sektöründe Dijital Dönüşüm Üniversite Eğitimine Yansıdı

Gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşüm, üniversite eğitimine doğrudan etki ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü ile Tapu Kadastro Bölümü öğrencileri, bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanırken, 'dijital çağda gayrimenkul' dersleri kapsamında sınıfı sahaya taşıdı. Öğrenciler, Aktif Başkent ofisini ziyaret ederek Gayrimenkul Uzmanı Hasan Ceran başta olmak üzere sektör profesyonellerinden mesleğin pratik işleyişi ve teknoloji kullanımı hakkında bilgi aldı.

Programda, öğrenciler gayrimenkul sektörünün güncel dinamiklerini, dijitalleşme sürecini ve yeni nesil danışmanlık modellerini doğrudan dinleme fırsatı buldu. Hasan Ceran, dijitalleşme ve yapay zekânın sektörü köklü biçimde değiştirdiğini vurgulayarak, geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmadığını belirtti. Kendi bünyelerinde teknoloji odaklı bir ekosistem geliştirdiklerini ifade eden Ceran, TicariGM360.com, Tower AI gibi dijital platformlarla bütüncül bir sistem oluşturduklarını açıkladı.

Gayrimenkul uzmanı Mert Ceran ise sektörün uçtan uca dijitalleştiğini vurgulayarak, teknolojinin alımdan satış sonrasına kadar avantajlar sağladığını dile getirdi. Sunumunda dijital araçlar ve veri analizi sistemleri hakkında örnekler paylaştı. Program, öğrencilerin soruları ve interaktif değerlendirmelerle sona erdi. Akademi ile sektör arasındaki bu uygulamalı iş birliğinin, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğu ve benzer çalışmaların devam edeceği belirtildi.