Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kurulu toplantısında kurula sunuldu

Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kurulu toplantısında kurula sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunuldu. Stratejinin, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmesi amaçlanıyor.
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunuldu
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?