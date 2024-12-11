Dijital Habercilik Eğitimi OKÜ\'de Başladı

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince (OKÜ) "Google Haber İnisiyatifi Dijital Habercilik Eğitim Programı" organize edildi.

OKÜ Medya ve İletişim Kulübü tarafından koordine edilen program, Karacaoğlan Yerleşkesi'ndeki salonda gerçekleştirildi.

Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt'ün konuşmacı olarak yer aldığı eğitime, gazeteciler ile öğrenciler katıldı.

Kütküt'ün sunumunun ilk bölümünde internet arama motorlarının işleyişi ve aktif kullanımı ile en çok aranan konular ele alındı.

İkinci bölümde ise Google'ın fotoğraf ve görüntü hizmeti ile dijital güvenliğe ilişkin önlemler anlatıldı.

Kütküt, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.