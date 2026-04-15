Dijital İçeriklere Sıkı Takip

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası dijital paylaşımları yakından izliyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından dijital platformlarda yapılan paylaşımlar ve sanal ortam faaliyetlerinin devletin yetkili birimlerince yakından takip edildiğini açıkladı. Bakanlık, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik oluşturmaya yönelik içerikler ile halkı yanıltıcı bilgileri yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen okul saldırısının ardından dijital mecralarda yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi. Bu kapsamda başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yer alan içeriklerin takibe alındığı ifade edildi.

Sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor

Bakanlık, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket ettiği, dijital ortamlarda "sanal devriye" faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin kısa sürede tespit edildiğini, suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil gerekli adli süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
