Dijital kimlik cüzdanı prototipi gelecek yıl yükseköğretimde test edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dijital kimlik cüzdanı prototipi gelecek yıl yükseköğretimde test edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi gelecek yıl geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Çalışma Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla yürütülecek.

Türkiye'de temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin gelecek yıl geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.

Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.

Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

Öte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek. Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıTeknolojiGüncelPilotSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:33:09. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital kimlik cüzdanı prototipi gelecek yıl yükseköğretimde test edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei