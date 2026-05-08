Dijital Riskler ve Çocuk İstismarı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Riskler ve Çocuk İstismarı Eğitimi

08.05.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu'da verilen eğitimde internetin çocuklar üzerindeki riskleri ve korunma yolları anlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde "İnternet Ortamında Çocuk İhmal ve İstismarı" eğitimi verildi.

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesince Sungurlu Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Boduroğlu, dijital dünyanın çocuklar açısından barındırdığı riskler hakkında bilgi verdi.

İnternetin çocuklar için önemli fırsatlar sunduğunu ancak denetimsiz ve bilinçsiz kullanımın ciddi tehditlere yol açabildiğini belirten Boduroğlu, istismarın artık fiziksel temas olmadan da gerçekleşebildiğini ifade etti.

Boduroğlu, ailelerin çocuklarını dijital risklerden korumak için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin, "Çocuklarla dijital deneyimleri hakkında düzenli ve açık iletişim kurulması, yalnızca ekran süresinin değil, maruz kalınan içeriklerin de takip edilmesi, yasaklayıcı değil, rehberlik edici bir yaklaşım benimsenmesi, yaşa uygun ve net dijital kurallar belirlenmesi, çocuklara mahremiyet ve güvenlik bilinci kazandırılması hususlarına dikkat edilmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Riskler ve Çocuk İstismarı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Ölümden saniyelerle kurtuldu Ölümden saniyelerle kurtuldu
Doktorun şüpheli ölümü Hemen otopsiye götürüldü Doktorun şüpheli ölümü! Hemen otopsiye götürüldü
İsrail’de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı
İzmir’de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü kaza kamerada Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

10:17
Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde
Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde
09:41
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:30:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Dijital Riskler ve Çocuk İstismarı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.