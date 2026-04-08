Dijital Sanatın Geleceği, Beylikdüzü'nde Konuşuldu

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, "Sanat Buluşmaları Yaratıcı Yorum Söyleşileri" kapsamında dijital sanatçı Durmuş Bahar'ı ağırladı. Programda, sanatın geleceği, dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni anlatılar ve yapay zeka temelli sanat ele alındı.

İlçe sakinlerini kültür sanat etkinlikleriyle buluşturan Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanat Buluşmaları Yaratıcı Yorum Söyleşileri" devam ediyor. Söyleşilerin son konuğu, mart ayında "Zamansız Yolculuk Hikayeleri" adlı dijital sanat sergisini Beylikdüzü halkı ile buluşturan dijital sanatçı Durmuş Bahar oldu.

Bu kez "Dijital Sanatın Geleceği" başlıklı söyleşisiyle sanatseverlerle bir araya gelen sanatçı, sanatın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dijitalleşen dünyada sanatın geçirdiği dönüşümü farklı yönleriyle ele aldı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, teknolojinin sanat üretimine etkisi ve bu etkiyle birlikte ortaya çıkan yeni anlatı biçimleri örnekler üzerinden aktarılırken, sanatın değişen dili de katılımcılarla paylaşıldı.

Hibrit sanat ve hayal gücü

Yapay zekayı hibrit sanat üretimlerinde deneyimlediğinden bahseden Durmuş Bahar, bu alanda gelişen sanat pratiklerinin önemine ve söz konusu üretimlerin yalnızca teknik boyutuyla değil, estetik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Etkinlik süresince sanatçının eserlerinin izleyiciyi gerçeklikle hayal gücü arasında bir yolculuğa çıkardığı vurgulandı.

Ayrıca Bahar, eserlerindeki büyülü gerçeklik atmosferini oluşturabilmek için masallardan, mitlerden, rüyalardan ve fantastik karakterlerden yararlandığını anlatırken, bu yaklaşımın çalışmalarında belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.