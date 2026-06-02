Dijitalleşme Büyümeyi Yükseltiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijitalleşme Büyümeyi Yükseltiyor

Dijitalleşme Büyümeyi Yükseltiyor
02.06.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgi ve iletişim sektörü, büyümedeki en büyük katkıyı sağlıyor; haberleşme ihtiyacı artıyor.

6 Nisan 1920

1- Büyümeye en fazla katma değer bilgi ve iletişim sektöründen geldi

TOBB Türkiye Telekomünikasyon Meclis Başkanı Mustafa Kemal Turnacı:

"Haberleşme hizmeti, gıda ve barınma hizmetinden sonra zaruri bir ihtiyaç haline geldi"

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci:

"Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde açıklanan büyüme oranı, dijitalleşmeye olan ihtiyacın devam ettiğini göstermektedir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- TÜRSAB'dan muhafazakar tatil konsepti için yatırım ve teşvik çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Turizm tahsislerinin özel olarak düzenlenerek, muhafazakar kesimin tatil yapacağı konsepte bu yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bize Orta Doğu'dan da çok ciddi bir turizm hareketi sağlar"

"2026 son dakika rezervasyonlarıyla gelişecek bir sezon olacak. Turizmin genel kaybı ne olur konusunda, çok büyük bir kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum"

(Furkan Gençoğlu-Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin asfaltında rekor yolculuğu yaptı

Türkiye'nin taşıtlarda kullanılan lastik ihracatı 2025'te 1,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı

En çok lastik ihracatı 336 milyon 428 bin dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 177 milyon 851 bin dolarla İtalya ve 116 milyon 704 bin dolarla Fransa izledi

(Mert Davut/Ankara)

4- Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti Hadjal, İsrail askerlerinin cinsel saldırısını anlattı:

"Dövüldük, cinsel saldırıya uğradık, işkence gördük, hayal edilemeyecek bir şekilde şiddet gördük. Birçoğumuz fiziksel ve ayrıca psikolojik travma yaşıyoruz"

"(İsrailli asker) 'Bana yüzünü göster' diyordu. Ben kafamı kaldırmak istemiyordum ve bana sert tokatlar attı"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı

Gayrimenkul satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,9 azalırken, en yüksek aylık satış adedi 234 bin 468 ile nisanda görüldü

Aynı dönemde tapu dairelerinde 7,8 milyona yakın işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerden elde edilen harç geliri 87,1 milyar lirayı aştı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- Altın yatırımcısının yüzü üç aydır gülmüyor

Altının onsu Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1 ve mayıs ayında yüzde 1,8 değer kaybetti

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Hürmüz Boğazı'ndan yapılan gemi trafiğindeki uzun süreli aksama, petrol, doğal gaz ve rafine yakıt fiyatlarını yüksek seviyede tutarak, tarihsel olarak altın için daha az destekleyici bir piyasa ortamı yarattı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Marmara Denizi'nden Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı

Deniz canlıları için ölüm tuzağına dönüşen hayalet ağlar, 4 gün süren operasyonla 6 noktadan çıkarılarak, ekosistemin daha fazla zarar görmesinin önüne geçildi

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı:

"Son dalışımızda yuvaya sıkışmış oldukça büyük bir dişi mığrı ve birçok deniz canlısı vardı. Küçük bir keşiş yengeci vardı. O kadar büyük korku hali vardı ki kolunun birine yavrusu sıkıca tutunmuştu. Su altında onları ağdan kurtardık"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'da taksiler yüzde 48 verimlilikle çalışıyor

İTEO Başkanı İsmet Dalcı:

"İstanbul'da taksiler yüzde 48 verimlilikle çalışıyor. 100 kilometre yol yapan taksi, 48 kilometresi dolu, 52 kilometresi boş hareket ediyor. Bu, çok düşük"

"Biz, verimliliği yüzde 48'den yüzde 90'a çıkarttığımız zaman İstanbul'da taksi sayısı artmadan 8 bin 531 yeni taksi katılmış gibi sahaya etki yapıyor. İstanbul'da taksi sayısı artması yerine taksilerin daha verimli kullanılması efdal olacak"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Ulaşım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijitalleşme Büyümeyi Yükseltiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu
Tunceli’de ulaşım altyapısına dev yatırım Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta’yı savaş alanına çevirdi Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi
İki aile arasında çıkan ’yol verme’ kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi İki aile arasında çıkan 'yol verme' kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:46
ASELSAN A Milli Takım’ın ana sponsoru oldu
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Dijitalleşme Büyümeyi Yükseltiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.