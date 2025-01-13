Dikeledi Kasırgası'nda Üç Can Kaybı

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Hint Okyanusu'nda bulunan ada devleti Madagaskar'ın kuzeyindeki Sava bölgesini etkisi altına alan Dikeledi Kasırgası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sava bölgesinde günlerdir etkili olan kasırgada, 179 ev sular altında kalırken 38 ev de kısmen zarar gördü.

Dikeledi Kasırgası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga, Vohemar şehrine saatte 180 kilometre hızla girdi ve kısa sürede bölgede ciddi hasara yol açtı.

Meteoroloji yetkilileri, yoğun yağışların ve şiddetli rüzgarların devam edeceğini belirterek, halka tedbirli olma çağrısında bulundu.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da da Dikeledi Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm verildi.