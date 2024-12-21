Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kabakum Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kabakum Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kabakum Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kabakum Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Projeler hakkında bilgilendirmede bulunan Kırgöz, tüm mahallelerle buluşmalara devam edeceğini ve vatandaşların taleplerini dinleyeceğini açıkladı.

21.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR)- Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kabakum Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları Figen Gençay, Ali Kayacan, Şahin Sarıkaya, meclis üyeleri, birim müdürleri, amirleri ile birlikte muhtar, site yöneticileri ve vatandaşların taleplerini, önerilerini dinleyen Başkan Kırgöz, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Dikili'mizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız"

Dikili'nin tüm mahallelerinde buluşmaların devam edeceğini belirten Başkan Kırgöz, "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Kabakum Mahallemizde komşularımızla bir araya geldik. Önerilerini dinleyerek notlarımızı aldık, çözümleri birlikte konuştuk. Görüş ve destekleriyle bize güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dikilimizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kabakum Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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