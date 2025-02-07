Dikili Belediye Başkanı Kırgöz, Çandarlı'da Vatandaşlarla Buluştu

Güncel

(İZMİR) - Vatandaşların sorunlarını, taleplerini, önerilerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla mahalle buluşmalarına devam eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bu kez Çandarlı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Dikili Belediyesi Çandarlı Vuslat Demir Konferans Salonu'nda Başkan Yardımcısı Şahin Sarıkaya, Çandarlı Muhtarı İsmail Kaya, birim müdürleri ve amirlerinin de yer aldığı mahalle buluşmasında Başkan Kırgöz, vatandaşların taleplerini ve önerilerini birebir dinleyip notlar alarak yeni dönemde hayata geçirecekleri projelere ilişkin bilgi verdi.

"Hep birlikte daha güzel bir Çandarlı için çalışmaya devam edeceğiz"

Mahalle buluşmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Kırgöz, "Bugün Çandarlı'da komşularımızla bir araya gelip mahallemizin ihtiyaçlarını, yapacağımız çalışmaları ve projelerimizi konuştuk. Katılımcı yönetim anlayışımıza katkı sunan, düşüncelerini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.Hep birlikte daha güzel bir Çandarlı için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.